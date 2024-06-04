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Hasan Can Kaya'ya "Çok sevişmenin zararı var mı?" sorusu soruldu: Kenan'ın da...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.06.2024 10:32
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Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu doğum günü partisinde sahnede Yılmaz Erdoğan'a seslenerek "Çok sevişmenin zararı var mı?" demişti. O soru şimdi de Hasan Can Kaya'ya yöneltildi.

Hasan Can Kaya'ya "Çok sevişmenin zararı var mı?" sorusu soruldu: Kenan'ın da...

Kenan Doğulu, 50'nci doğum gününde Yılmaz Erdoğan'a; "Çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin" sorusunu sorunca gündem oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın eski sevgilisi Cansu Taşkın ise bu soruya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Muhabirler komedyen Hasan Can Kaya'yı yakalayınca kendilerini tutamadı ve "Biz de size soralım çok sevişmenin zararı var mı?" dedi.

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Hasan Can Kaya ise kahkaha atarak Muhabironline muhabirine "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Muhatabının kim olduğunu Kenan Doğulu söylesin soruyu o sormuş yani bu soruyu Kenan'ın da sorması gerekirken sizin kitlelerden kitlelere yaymanız çok enteresan. Yılmaz abi gereken cevabı vermiştir" yanıtını verdi.

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Hasan Can Kaya
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