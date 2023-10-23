Hasan Can Kaya'ya katılan Büşra Pekin'den sevişme sahnesi itirafı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Büşra Pekin ve ünlü komedyen Hasan Can Kaya'yı buluşturan Çok Aşk filmi merakla bekleniyor. Exxen'de Konuşanlar'ı çeken Kaya bu film için özel bir bölüm çekerek Youtube'da yayınladı.

Hasan Can Kaya'nın konukları arasında filmin oyuncuları da vardı. Bu isimlerden biri de başrolde olan Büşra Pekin oldu. Estetikli haliyle uzun süredir gündemde olan Büşra Pekin programa siyah sütyen-beyaz ceket kombiniyle geldi.

"SEVİŞME SAHNESİNDE..."

Son dönemde estetikleriyle gündemde olan Büşra Pekin itirafıyla da programa damga vurdu.

Hasan Can Kaya filmdeki arkadaşlarına en zorlandıkları sahneyi sordu. Büşra Pekin ise bu soruya "Sevişme sahnesi" yanıtını verdi ve ekledi: "Ama niye; çok soğuktu yoksa geri kalan her şey çok iyiydi..."







