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Hasan Can Kaya'ya katılan genç kadın "Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlattı

23.05.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programı her bölümde bir olayla gündeme damga vuruyor. Hasan Can Kaya'nın sunduğu programa katılan genç kadın evlerine yanlışlıkla yapılan fuhuş baskınını anlattı.

Hasan Can Kaya'ya katılan genç kadın "Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlattı

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına katılan konukların hikâyeleri zaman zaman ağızları açık bırakıyor. Bazen en özel anlarını dahi samimiyetle anlatan konuklar Hasan Can Kaya'yı da şaşkınlığa uğratıyor.

Son olarak programa katılan Eylül adındaki konuk "Ailecek yanlışlıkla fuhuş baskını yedik biz, o gün misafirler gelmişti eve yatma düzeni değişikti. Sabah şafak operasyonu gibi kapı yumruklanıyor açtık, ayağını direkt koydu. Dediler ki fuhuş yapıyorsunuz vs... O sırada kuzenimin de bebeği var o olay yerine giriş yaptı. Polisler bebeğe bakıp burası daire 12 değil mi? Yok değil deyince, 'aa özür dileriz bir çayınızı içelim' dediler" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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"EVDE KÖTÜ ŞEYLER BULMUŞLAR"

Hasan Can Kaya ise o sırada "Bir de çayınızı içiyorlar?" diyerek şaşırdı.

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Eylül ise "Üst kattan biz de şüpheleniyorduk ama söylemedik" dedi. Komedyen ise "Üst kattakiler fuhuş yapıyormuş yani" diyerek merakla sordu.

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Kadın ise "Yapıyormuş, 2 Rus kadın, Antalya'da... Şüpheleniyorduk zaten ama evde kötü şeyler bulmuş polisler çayımızı içerken anlattılar" yanıtını verdi.

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