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Hasan Can Kaya'ya komedyen Kaan Sekban'dan destek

11.12.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'ya ait dijital film-dizi ve program izleme platformu Exxen'de Konuşanlar programını yapan Hasan Can Kaya'nın TBMM'de de gündeme gelmesini eleştiren komedyen Kaan Sekban, "Koca Meclis işi gücü yoksulluğu işsizliği bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu" dedi

Hasan Can Kaya'ya komedyen Kaan Sekban'dan destek

Komedyen Kaan Sekban, RTÜK'ün inceleme başlattığı Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" programının TBMM'de de gündeme gelmesine tepki gösterdi. Sekban, "Koca Meclis işi gücü yoksulluğu işsizliği bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu" dedi.

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"ÖMÜR BOYU MAAŞ ALACAKLARI ZAMAN AHLAKTAN BAHSETMİYORLAR"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda milletvekillerine yönelik eleştirilerini sürdüren Sekban, "Daha da acısı ahlak mahlak umurlarında değil, tribüne oynayan zavallılar sürüsü! Birbirini yumruklayan tipler kendilerine ömür boyu maaş alacakları zaman ahlaktan bahsetmiyor nedense."

kaan_sekban
Kaan Sekban

HASAN CAN KAYA MECLİSTE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Exxen platformunda yayınlanan, sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın yaptığı 'Konuşanlar' programı yönelik tartışmalar, sosyal medyanın ardından Meclis'e taşındı.

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını" belirterek, “Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür” dedi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bak bu çok doğru ;bir vatandaş olarak benim seçtiğim vekil in vekilliği bittiğinde hala maaş alacak olmasını bilmek beni üzüyor,vekillik bittiyse demekki seçmemişiz eeee neden o zaman hala maaş ,biz işten çıkınca patron bize hala maaş ödemeye devam etmiyor onun gibi düşünün.
geç bile kalındı annesinin iç çamaşırına kadar anlatan laf söyleyen bunu komedi sanan insanlar var izlemeyin diyenlerde çok keşfette Facebookta heryerde karsina çikiyor ozellikle izlenen bisey değil
baba silivri soğuktur

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