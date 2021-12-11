Hasan Can Kaya'ya komedyen Kaan Sekban'dan destek

Komedyen Kaan Sekban, RTÜK'ün inceleme başlattığı Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" programının TBMM'de de gündeme gelmesine tepki gösterdi. Sekban, "Koca Meclis işi gücü yoksulluğu işsizliği bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu" dedi.

"ÖMÜR BOYU MAAŞ ALACAKLARI ZAMAN AHLAKTAN BAHSETMİYORLAR"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda milletvekillerine yönelik eleştirilerini sürdüren Sekban, "Daha da acısı ahlak mahlak umurlarında değil, tribüne oynayan zavallılar sürüsü! Birbirini yumruklayan tipler kendilerine ömür boyu maaş alacakları zaman ahlaktan bahsetmiyor nedense."



Kaan Sekban

HASAN CAN KAYA MECLİSTE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Exxen platformunda yayınlanan, sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın yaptığı 'Konuşanlar' programı yönelik tartışmalar, sosyal medyanın ardından Meclis'e taşındı.

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını" belirterek, “Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür” dedi.

koca meclis işi gücü yoksulluğu işsizliği bıraktı,bi komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu, daha da acısı ahlak mahlak umurlarında değil, tribüne oynayan zavallılar sürüsü! birbirini yumruklayan tipler kendilerine ömür boyu maaş alacakları zaman ahlaktan bahsetmiyor nedense — Kaan Sekban (@KaanSekbann) December 10, 2021



