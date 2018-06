Hasan Şaş: Galatasaray'ı çalıştırmadan önce başka takımları da çalıştırmam lazım

Futbolculuk dönemindeki hırsını, kazanma arzusunu antrenörlük kariyerinde de sürdüren ve teknik direktör Fatih Terim’in ekibinde önemli bir rol üstlenen Hasan Şaş, Galatasaray’ın kazandığı 21. şampiyonluğun hikâyesini Cumhuriyet’e anlattı.

İşte Hasan Şaş'ın açıklamaları;

Şampiyonluğun anahtarı neydi?

Fatih Hoca, Levent Hoca, ben, Ümit Hoca, analizciler en ufak detayına kadar araştırdık, çok emek verdik, gecemizi gündüzümüze kattık anahtar faktörleri bulabilmek için. Bunların en başında futbolcuların geldiğimiz zaman güven kayıpları.. Bizi taşıyacak oyuncuların 12, 13’ünden faydalanmak mümkün değildi. Çünkü geldiğimizde onlar kendine güvenini kaybetmişti. İlk anahtar olarak bunu yaptık. Takımı bütünleştirdik. Daha sonra iş sahaya geldi. Biz hücum oynamayı seven bir takımız her yerde.. Elimizdeki kadroya göre bunları yapmaya çalıştık. Bu 2. anahtar. Oyun felsefesini anlattık. Zor bir süreçti, çünkü yeni bir hoca, yeni oyun felsefesini oturtması 10-15 günde olacak iş değil. Ama biraz hızlandırılmış CD gibi yaptık her şeyi. Açıkçası kimse bu kadar şampiyonluk yarışı içerisinde olacağımızı düşünmüyordu. Futbolcuların Florya’ya mutlu gelmesini sağladık teknik ekip olarak. Bunun başmimarı büyük tecrübesiyle Fatih Hoca.. Sosyal medyadan seyircimize ulaşmaya çalıştık. Özellikle futbolcu ıslıklanmaması konusunda taraftarın tam destek vermesini istedik. Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor maçları öncesi teknik heyetten hiç kimse analiz odasından çıkmadı. Birçok anahtar anlattım, bunların birçoğu bir araya gelmeyince hiçbir şey olmaz. Futbolculara çok büyük özgüven aşıladık. Onlarla ağabey-kardeş olduk. Bunları yapınca ortaya güzel tablolar çıktı. Önemli bir şampiyonluk; çünkü bu sene mutlaka şampiyon olmamız gerekiyordu. Kulübün mali zorlukları ortada, bu şampiyonluk bize çok büyük nefes aldırdı.