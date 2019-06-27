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Hasan Şaş'ın "Acı çekmek özgürlükse" performansına beğeni yağdı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın "Acı çekmek özgürlükse" parçasını söylediği video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcılığını üstlenen antrenör Hasan Şaş, eline mikrofonu alıp şarkı söyledi.

Şarkı söylediği sırada video da çeken Hasan Şaş, "Her şey başladığı yerde biter" açıklamalı paylaşımında Ahmet Kaya'nın “Acı çekmek özgürlükse…” isimli parçasını seslendirdi.

Hasan Şaş'ın videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Şaş galatasaray

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