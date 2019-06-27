Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcılığını üstlenen antrenör Hasan Şaş, eline mikrofonu alıp şarkı söyledi.
Şarkı söylediği sırada video da çeken Hasan Şaş, "Her şey başladığı yerde biter" açıklamalı paylaşımında Ahmet Kaya'nın “Acı çekmek özgürlükse…” isimli parçasını seslendirdi.
Hasan Şaş'ın videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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