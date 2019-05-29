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Haşhaş tarlaları tablo gibi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

Burdur'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin beyaz ve mor açan çiçekleri, tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.

Haşhaş tarlaları tablo gibi

Burdur'un Kemer ilçesindeki 22 bin 300 dekar arazide ekili haşhaş tarlalarında, Türkiye'deki üretimin yüzde 11'i karşılanıyor. İnsanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olarak kabul edilen haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri ise bölgede görsel şölen oluşturuyor.

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Mayıs ayının ortalarında açan haşhaş çiçekleri özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaların fotoğraflarını çekenler bu kareleri sosyal medyada paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur haşhaş tarlası

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