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Haşhaşlı limonlu revani

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YAPSANA HABERLERİ  | 17.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Geleneksel tatlılarımızdan biri olan revaniyi geleneksel Sana ile hazırladık, tadına doyamadık. İftardan sonra tatlı keyfi yapmak isteyenler için şiddetle tavsiye ediyoruz!

Haşhaşlı limonlu revani

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı eritilmiş Sana Klasik
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 limonun rendesi
2 yemek kaşığı haşhaş
1 paket vanilya
1 dolu tatlı kaşığı kabartma tozu

Şerbet için;

3 su bardağı su
2,5 su bardağı şeker
Yarım limon suyu

Üzeri için;

Toz Antep Fıstığı
Hindistan Cevizi

(170 derecede 25 dakika)

Hazırlanışı:

Bir tencereye şerbeti hazırlamak için suyu ve şekeri koyun. Hafifçe karıştırın.
Kaynamaya başladığında limon suyunu ekleyin ve 2 dakika daha kaynatın.
Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın.
Bir kapta yumurta ve şekeri 3-4 dakika çırpın.
Yoğurt, eritilmiş Sana Klasik ve limon rendesini ekleyerek çırpın.
İrmiği ekleyin ve 10 saniye daha çırpın.
Unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyin ve karıştırın.
Son olarak mavi haşhaş ekleyerek karışıma iyice yedirin.
Orta boy kare fırın kabına revani karışımını ekleyin ve güzelce yaydırın. 170 derecede 25-30 dakika pişirin.
Fırından çıkarır çıkarmaz soğuk şerbeti revaniye dökün.
Soğuyana kadar dinlendirin ve servis etmeden önce dilimleyin.
Üzerini hindistan cevizi ve toz antep fıstığı ile süsleyin.

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Videolu anlatımı:


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