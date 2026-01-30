YEMEK

Haşlanmış tavuk diyeti pankreasını iflas ettirdi! Sakın bu hataya düşmeyin

Zayıflamak uğruna yapılan tek tip diyetler tehlike saçmaya devam ediyor. 25 yaşındaki genç kadın, 6 ay boyunca sadece haşlanmış tavuk ve karnabahar yedi. Hastanelik olan kadın, pankreasının iflas ettiğini öğrendi. Tek tip diyetin yol açtığı bu vaka, dengeli beslenmenin önemini yeniden gündeme getirdi.

Haşlanmış tavuk diyeti pankreasını iflas ettirdi! Sakın bu hataya düşmeyin
Gökçen Kökden

25 yaşındaki Çinli sosyal medya fenomeni, yanlış diyetin kurbanı oldu. Altı ay boyunca ağzına tek bir damla yağ sürmeyen, sadece haşlanmış tavuk göğsü ve karnabahar tüketen genç kadın, az kalsın canından oluyordu.

Haşlanmış tavuk diyeti pankreasını iflas ettirdi! Sakın bu hataya düşmeyin 1

Bu aşırı kısıtlı diyet, kadını zayıflatmaya başlamıştı ancak madalyonun öteki yüzünde işler hiç iyi gitmiyordu. Her gün aynı menüyü yiyen kadın nadir de olsa öğünlerine sadece bir dilim haşlanmış patates ekliyordu.

Aylar geçtikçe diyetini sürdüren kadında ciddi anlamda halsizlik, yorgunluk, cildinde donukluk başladı. Vücudu "dur" diyordu ama o, bu belirtileri görmezden gelmeyi seçti. Ta ki dayanılmaz karın ağrılarıyla hastaneye kaldırılana kadar...

Haşlanmış tavuk diyeti pankreasını iflas ettirdi! Sakın bu hataya düşmeyin 2

Dayanılmaz ağrılar sonucu hastaneye kaldırılan kadına yapılan tetkikler sonucunda doktorlar şoke edici bir gerçekle karşılaştı. Aşırı düşük yağlı ve dengesiz beslenme düzeni, vücudun enzim salgılama dengesini tamamen bozduğu ortaya çıktı.
Vücutta biriken enzim salgıları pankreasa geri teperek organın kendi kendini sindirmesine neden oldu. Sonuç: Şiddetli iltihaplanma ve hayati risk taşıyan akut pankreatit.

DOKTORLARDAN KRİTİK UYARI: YAĞ DÜŞMAN DEĞİLDİR

Haşlanmış tavuk diyeti pankreasını iflas ettirdi! Sakın bu hataya düşmeyin 3

Vakayı inceleyen uzmanlar, bu durumun doğrudan "aşırı düşük yağlı diyetten" kaynaklandığını belirtti. Tavuk göğsü ve karnabahar her ne kadar sağlıklı besinler olarak kabul edilse de, vücudun hayati fonksiyonlarını sürdürebilmesi için sağlıklı yağlara ve geniş bir besin yelpazesine ihtiyacı vardır.

Doktorlar, kilo vermek isteyenlere şu önemli tavsiyede bulunuyor:

"Kalori açığı oluşturmak kilo vermenin anahtarıdır, ancak bu asla tek tip beslenmek anlamına gelmez. Yağsız bir diyet, sindirim enzimlerinin normal salınımını bozar ve organlarınıza zarar verir. Sağlıklı bir diyet; protein, karbonhidrat ve yağın dengeli bir kombinasyonu olmalıdır

Bu olay, zayıflama uğruna sağlığını hiçe sayan milyonlarca insan için ders niteliği taşıyor. Unutmayın; disiplin sağlığınızın önüne geçtiğinde, kazandığınız şey sadece bir beden küçülmek değil, kaybettiğiniz şey hayatınız olabilir.

Haşlanmış tavuk diyeti pankreasını iflas ettirdi! Sakın bu hataya düşmeyin 4

Tek tip beslenme pankreas ve karaciğer yükünü artırır. Bu diyetler zamanla vücudu kıtlık moduna sokar. Bağırsak florasının bozulmasına neden olur. Uzun süreli dengesiz beslenme hormonal sistemi doğrudan etkiler. Kadınlarda adet düzensizliği de görülür.

Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme
