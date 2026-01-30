Ne ağrı kalıyor ne sızı! Dolabınızdaki bu besin meğer doğal ilaçmış

Soya ile aynı aileden gelen çemen otu, taze ve kuru olacak şekilde kullanılabilir ya da baharat şeklinde tüketilebilir. Doğal antiinflamatuar özelliklere sahip bileşikler içeren çemen otu, eklem ve kas ağrılarının hafiflemesine, hafif iltihap kaynaklı ağrıların yatışmasında etkilidir.
Çemen otu iyi bir lif kaynağıdır. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek şişkinlik ve gaz şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur. Mide koruyucu etkisi de bulunmaktadır.
Lifli yapısı sayesinde karbonhidratların emilimini yavaşlatan çemen otu, kan şekerinş dengelemeye yardımcı olur. Ani kan şekeri yükselmesini engeller ancak şeker hastaları çemen otunu tüketmeden önce mutlaka doktorlarından onay almalıdır.
Saç derisini besleyerek saç dökülmesini azaltabilir. Ciltte yatıştırıcı etki gösterir ve bu sayede kızarıklığın önüne geçer. Ancak alerjik bir cilt yapınız var ise kullanmadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir.
Enerji ve makro besinler
Kalori: 323 kcal
Protein: 23 g
Karbonhidrat: 58 g
Lif: 25 g
Yağ: 6 g
Vitaminler
B1 Vitamini (Tiamin): Yüksek
B2 Vitamini (Riboflavin): Orta
B6 Vitamini: Orta
Folik asit (B9): Yüksek
C Vitamini: Düşük–orta
A Vitamini: İz miktarda
Mineraller
Demir: Yüksek
Magnezyum: Yüksek
Kalsiyum: Orta–yüksek
Potasyum: Yüksek
Fosfor: Orta
Çinko: Orta
Manganez: Yüksek
Çay olarak: Tohumlar sıcak suda demletilerek
Toz halinde: Yoğurt veya bal ile karıştırılarak
Islatılarak: Gece suda bekletilip sabah tüketilerek
Çemen otunun aşırı tüketimi tavsiye edilmez. Özellikle hamileler, düzenli ilaç kullananlar ve diyabet hastaları tüketmeden önce mutlaka doktordan onay almalıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum