Ne ağrı kalıyor ne sızı! Dolabınızdaki bu besin meğer doğal ilaçmış

Soya ile aynı aileden gelen çemen otu, taze ve kuru olacak şekilde kullanılabilir ya da baharat şeklinde tüketilebilir. Doğal antiinflamatuar özelliklere sahip bileşikler içeren çemen otu, eklem ve kas ağrılarının hafiflemesine, hafif iltihap kaynaklı ağrıların yatışmasında etkilidir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Çemen otu iyi bir lif kaynağıdır. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek şişkinlik ve gaz şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur. Mide koruyucu etkisi de bulunmaktadır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Lifli yapısı sayesinde karbonhidratların emilimini yavaşlatan çemen otu, kan şekerinş dengelemeye yardımcı olur. Ani kan şekeri yükselmesini engeller ancak şeker hastaları çemen otunu tüketmeden önce mutlaka doktorlarından onay almalıdır.

CİLDİ VE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRİR

Saç derisini besleyerek saç dökülmesini azaltabilir. Ciltte yatıştırıcı etki gösterir ve bu sayede kızarıklığın önüne geçer. Ancak alerjik bir cilt yapınız var ise kullanmadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir.

ÇEMEN OTUNUN BESİN DEĞERLERİ (100 g)

Enerji ve makro besinler

Kalori: 323 kcal

Protein: 23 g

Karbonhidrat: 58 g

Lif: 25 g

Yağ: 6 g

Vitaminler

B1 Vitamini (Tiamin): Yüksek

B2 Vitamini (Riboflavin): Orta

B6 Vitamini: Orta

Folik asit (B9): Yüksek

C Vitamini: Düşük–orta

A Vitamini: İz miktarda

Mineraller

Demir: Yüksek

Magnezyum: Yüksek

Kalsiyum: Orta–yüksek

Potasyum: Yüksek

Fosfor: Orta

Çinko: Orta

Manganez: Yüksek

ÇEMEN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Çay olarak: Tohumlar sıcak suda demletilerek

Toz halinde: Yoğurt veya bal ile karıştırılarak

Islatılarak: Gece suda bekletilip sabah tüketilerek

Çemen otunun aşırı tüketimi tavsiye edilmez. Özellikle hamileler, düzenli ilaç kullananlar ve diyabet hastaları tüketmeden önce mutlaka doktordan onay almalıdır.