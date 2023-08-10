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Hasta eşini terk ettiği iddia ediliyordu! Ayhan Sicimoğlu sonunda patladı

10.08.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir gündemde olan ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hasta yatağında terk ettiği iddiası herkesi şoke etmişti. Ayhan Sicimoğlu günler sonra sessizliğini bozdu ve yaşadıklarını tek tek anlattı.

Ayhan Sicimoğlu şoke eden bir iddiayla gündemdeydi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Ayhan Sicimoğlu'nun beyin rahatsızlığı yaşayan 40 yıllık eşi Zeynep Sicimoğlu'nu 2 yıl önce terk ettiğini iddia etmişti. İddialar sonrası sosyal medyada gündem olan sanatçı sonunda patladı.

"İş artık bir iftiralar, asılsız haberler ve itibar suikastına dönüştürüldüğü için beni kahreden bu açıklamayı yapmak durumunda kalıyorum. Bu temelsiz haberleri çıkaran ve yaymaktan sorumlu kişiler hakkında şahitlerimiz ve belgelerimiz ile hukuki yollarla gereken süreç başlatılacaktır" diyen Ayhan Sicimoğlu açıklamasında yaşananları şöyle anlattı:

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"ANİDEN KONUŞAMAZ HALE GELDİ"

"Sevgili dostlar, beni tanıdığınız kadar tanıyorsunuz, her zaman doğruyu söyledim, doğrunun yanında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Zeynep Hanım 2019 yazında bir gece aniden konuşamaz oldu. Derhal özel bir hastaneye götürdüm. Çekilen beyin MR’ı sonucu sol tarafında büyük bir kist saptandı ve acil ameliyat tavsiyesi alındı. Boston USA’da önemli bir mevkiide olan yakın dostumuz Prof Dr. Mehmet Toner’i aradım.

Ekran Alıntısı

'Ayhan’cığım al Zeynep’i getir buraya, gereken yapılacaktır' dedi. Derhal ertesi gün Zeynep Hanım’ı, yanımıza kız kardeşini de alarak Amerika’ya götürdüm. Muayeneler sonucu acil ameliyata aldılar ve sonrasında yoğun bakıma kaldırdılar. Amerika’da hastanede kalmalı refakatçiye izin verilmediği halde ısrarlarım üzerine yoğun bakımda dahi bana özel izin çıkartmak zorunda kaldılar. Zeynep Hanım’la beraber haftalarca Amerika’da 8 metrekarecik küçük bir hastane odasında baş başaydık.

YAKINLARIN YAZLIK EV SEFALARI HABERİNİ ALDIK

Bu ameliyat ve onun iyileşme süreci akabinde bu sefer de yine haftalarca süren kemoterapi ve ışın tedavisi yolculuğuna başladık. Bu süre zarfında ve sonrasında Zeynep’in yanında yakını olarak bir tek ben vardım. Türkiye’ye döndükten sonra da Koç Üniversitesi hastanesinde aylarca süren bir kemoterapi süreci başladı. Son 2 gündür bizimle beraber o dönem hastanede bulunmuş pek çok hasta yakınından 'biz sizi defalarca gördük orada, şahit olmaya da hazırız, bu haberlere hayret ediyoruz' diyen mesajlar alıyorum, biz kendi derdimizle ilgilenirken ne kadar çok insanın da gönlü bizimle sızlamış meğer. Fakat ne acıdır ki tanımadığımız insanlar bizimle üzülürken, en yakınlarından tek bir maddi-manevi destek görmediğimiz gibi üstüne o “yakınların” bir de tatil ve yazlık ev sefaları haberlerini aldık…

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HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

Zeynep Hanım hayatımda tanıdığım en zeki, en kültürlü ve en asil kadındır. Şu an yaşanan / bize yaşatılan bu acımasız ve mesnetsiz iftiralar silsilesi Zeynep Hanım’ın manevi şahsına yapılabilecek en büyük hakarettir. Bu temelsiz haberleri çıkaran ve yaymaktan sorumlu kişiler hakkında şahitlerimiz ve belgelerimiz ile hukuki yollarla gereken süreç başlatılacaktır.

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Bu konuyu daha fazla uzatarak ben de bu saygısızlığa alet olmak istemiyorum. Fakat kamuoyu bilmelidir ki, kızımız Ayşe benim de maddi ve manevi tam desteğim ile annesinin tedavisinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

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Kamuoyundan beklentimiz vermekte olduğu bu yaşam mücadelesinde Zeynep Hanım’ın adının ve yakınları olarak bizlerin, asılsız ve kötü niyetli senaryolarla daha fazla yıpratılmamasıdır. Lütfen dualarınızı üzerimizden eksik etmeyiniz."

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