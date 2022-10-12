Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Hasta köpeğin röntgeninden çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirdi! “Ölüyor zannettim”

Hasta köpeğin röntgeninden çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirdi! “Ölüyor zannettim”

12.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yaşındaki Jip isimli bir köpek gece geç saatlerde nefes alma konusunda zorluk yaşamaya ve boğulma belirtileri göstermeye başlayınca sahibini korkuttu. Sahibi Jip’i veterinere götürdüğünde ise sağlık görevlileri köpeğin nefes borusuna sıkışan bir çift çorap fark etti.

Hasta köpeğin röntgeninden çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirdi! “Ölüyor zannettim”

İngiltere’nin Lancaster şehrinde yaşayan Jessica Dewhurst isimli bir kadın 13 yaşındaki köpekleri Jip’in gece geç saatlerde nefes alaması ve boğulmaya başlaması üzerine onu acilen veterinere götürdü. Veteriner nefes almakta zorlanan ve neredeyse tepkisiz olan sevimli köpeği kurtarmak için acil müdahaleye başladı. Veteriner Lauren Jolley ve hemşire Leanne Boyd röntgen çekerek köpeğin durumunu öğrenmek istedi. İkili yaşlılık nedeniyle köpeğin göğüs bölümünde bir tümör bulacaklarını zannetti ancak gerçek bambaşka çıktı. Tarama sonucunda bir çift çorabın Jip’in havayollarını tıkadığı ortaya çıktı.

Köpeğiyle cinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldı! Durum ihbar edilince polisler baskın yaptıKöpeğiyle cinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldı! Durum ihbar edilince polisler baskın yaptı

“ÇOK ŞAŞIRDIK”

2

Eşi Steven ve kızı Delilah ile birilte yaşayan Jessica, köpeklerinin bir şeyleri çiğneme alışkanlığı olduğunu vurgulayarak, “Çorapları görünce çok şaşırdık. Biraz daha geç kalsaydık ölebilirdi. Daha önce de defalarca çorap ve ayakkıbı çiğnediğine denk geldik. Ancak bu sefer çok farklıydı” dedi.

3

Köpeğini veterinere götürdüğü sırada onun öldüğünü düşündüğünü dile getirerek derin bir üzüntü yaşadığını söyleyen Jessica, “Ölüyor zannetim. Onu arabaya koyarken son nefesini verdiğini sandım. Nefes almıyordu ve tamamen gevşemişti. Veda ettim ve gerçekten çok üzgündüm. Şimdi normale döndü ve kesinlikle iyi” diye konuştu.

‘Felaket habercisi’ denilmişti! Aylar sonra ikinci kez ortaya çıkan dev balık büyük paniğe neden oldu‘Felaket habercisi’ denilmişti! Aylar sonra ikinci kez ortaya çıkan dev balık büyük paniğe neden oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çırılçıplak soyunup otel koridorlarında terör estirdi! Çırılçıplak soyunup otel koridorlarında terör estirdi!
Anahtar Kelimeler:
köpek röntgen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan dondurdu! Sürüklediler, tecavüz ettiler, diri diri yaktılar

Kan dondurdu! Sürüklediler, tecavüz ettiler, diri diri yaktılar

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Ünlü aktristen cesur destek: Mahsa Amini için 'çırılçıplak'!

Ünlü aktristen cesur destek: Mahsa Amini için 'çırılçıplak'!

Acı olay: İki baba yanlışlıkla birbirlerinin kızlarını vurdu!

Acı olay: İki baba yanlışlıkla birbirlerinin kızlarını vurdu!

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.