Hasta köpeğin röntgeninden çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirdi! “Ölüyor zannettim”

İngiltere’nin Lancaster şehrinde yaşayan Jessica Dewhurst isimli bir kadın 13 yaşındaki köpekleri Jip’in gece geç saatlerde nefes alaması ve boğulmaya başlaması üzerine onu acilen veterinere götürdü. Veteriner nefes almakta zorlanan ve neredeyse tepkisiz olan sevimli köpeği kurtarmak için acil müdahaleye başladı. Veteriner Lauren Jolley ve hemşire Leanne Boyd röntgen çekerek köpeğin durumunu öğrenmek istedi. İkili yaşlılık nedeniyle köpeğin göğüs bölümünde bir tümör bulacaklarını zannetti ancak gerçek bambaşka çıktı. Tarama sonucunda bir çift çorabın Jip’in havayollarını tıkadığı ortaya çıktı.

“ÇOK ŞAŞIRDIK”

Eşi Steven ve kızı Delilah ile birilte yaşayan Jessica, köpeklerinin bir şeyleri çiğneme alışkanlığı olduğunu vurgulayarak, “Çorapları görünce çok şaşırdık. Biraz daha geç kalsaydık ölebilirdi. Daha önce de defalarca çorap ve ayakkıbı çiğnediğine denk geldik. Ancak bu sefer çok farklıydı” dedi.

Köpeğini veterinere götürdüğü sırada onun öldüğünü düşündüğünü dile getirerek derin bir üzüntü yaşadığını söyleyen Jessica, “Ölüyor zannetim. Onu arabaya koyarken son nefesini verdiğini sandım. Nefes almıyordu ve tamamen gevşemişti. Veda ettim ve gerçekten çok üzgündüm. Şimdi normale döndü ve kesinlikle iyi” diye konuştu.



