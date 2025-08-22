Mynet Trend

Hastane tuvaletlerinde skandal! 460 kadını gizli kamerayla kaydetmiş

Avustralya'da 28 yaşındaki bir adamın yıllardır hastane tuvaletinde en az 460 kadının görüntülerini kaydettiği belirtildi. Çıkarıldığı duruşmada 32 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 312 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya'da 28 yaşındaki Ryan Cho isimli doktorun 2021'den bu yana Melbourne'daki üç hastanenin personel tuvaletlerinde cep telefonuyla gizlice kaydettiği 4 bin 500 videoyla ilgili yaklaşık 500 suçlamayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Independent’ın haberine göre Cho, bugün çıkarıldığı duruşmada 32 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 312 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı. Victoria Eyaleti Yüksek Mahkemesindeki Yargıç James Elliott, genç doktorun, tahliyesini beklemek üzere Singapur'dan Melbourne'e taşınan ailesiyle birlikte yaşaması koşuluyla serbest bırakılabileceğine karar verdi.

460 KADINI KAYDETTİ

Cho'nun Nisan ayında Avustralya'da daimi ikamet izni aldığı ancak suçlu bulunup 12 ay veya daha uzun süreli hapis cezasına çarptırılması halinde sınır dışı edilebileceği bildirildi. Cho'nun en az 460 kadının görüntülerini kaydettiğini iddia ederken yargıç, Cho'nun bu görüntüleri yaydığına dair herhangi bir iddia bulunmadığını kaydetti.

Avustralya
