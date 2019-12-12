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Hastanede çalışan teknisyen tavandan böyle düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Hastanenin tavanında çalışan bir teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. Olaya şahit olan doktor ise, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. İlginç güvenlik kamerası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan bir güvenlik kamera görüntüsü, büyük ilgi topladı.

İstanbul'da bir hastanede kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde bir teknisyen tavan kısmında çalışma yaparken birden parçalanan panellerle birlikte yere düşüyor. Olaya şahit olan doktor ise hiçbir şey olmamış gibi işiyle ilgilenmeye devam ediyor. Yaşadığı kısa şokun ardından toparlanan adam ise çöken tavandan sarkan poşet parçalarını topladı.

O anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hastane sosyal medya doktor Teknisyen tavan istanbul

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hayattan bıkmış doktor. Göndericen kuzey kutbuna zorunlu göreve biraz hava değişimi olsun. Kendine gelsin. Yoksa ceset gibi yaşamaya devam edecek.
İyi de kardeş ortada doktorluk bir durum yok ki. Düşen adam ayaklarının üzerine indi ve hiçbir şeyi yok. Doktor ne yapsın orada.
yurdunu sevdiğim insanı nerden çıkacağı beli olmi
ne malum canım adamın müdahale etmediği? sıkıntı varmı diye sormuştur belki :))
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