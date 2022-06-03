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Hastanede dehşet! Güvenlik görevlisini bu hale getirdi, sebebi 'pes' dedirtti

03.06.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Hastane güvenlik görevlisi Ali Gelincik, iddiaya göre cerrahi kattan çıkmasını istediği hasta yakını tarafından darp edildi. İşte olayın detayları!

Hastanede dehşet! Güvenlik görevlisini bu hale getirdi, sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, dün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Bölümünde meydana geldi.

Hasta yakınlarını kattan çıkarmak isteyen kat hemşiresi, güvenlik görevlisi Ali Gelincik'i çağırdı. Hasta yakınlarına dışarı çıkmaları konusunda uyarıda bulunan Gelincik'e, bir hasta yakını, iddiaya göre "Başka hasta yakınları içeride varken neden bizi çıkarıyorsun" şeklinde bağırıp, darp etti.

Olayın ardından güvenlik personeli Gelincik, servis personeli eşliğinde acil servise alınarak tedaviye alındı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(DHA)

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