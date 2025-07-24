Hastanede ölü bulunmuştu: Katili Türkiye'den çıktı! Yara izi ele verdi...

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu.

TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan soruşturmalarda; Köhler’in eski erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirledi.

İNTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı. Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkartı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği tespit edildi.

GELİP GİDENLER İNCELENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarında; yaşlı bir şahsın zaman zaman Gezginci’nin ailesinin adreslerine gelip gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda adresler takibe alındı ve takip sonucunda sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci’nin eve gelip, giden başka kimliğe sahip yaşlı şahsın eşkâlinin uyuştuğu tespit edildi.

ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şahıs, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. Öte yandan Gezginci'nin Alman sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü öğrenildi.

(DHA)