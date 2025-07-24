Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hastanede ölü bulunmuştu: Katili Türkiye'den çıktı! Yara izi ele verdi...

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında 19 yaşındaki Maria Köhler’in öldürülmesiyle ilgili İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nazmi Gezginci, 41 yıl sonra 66 yaşında başkasının kimliğiyle Hatay’da yakalandı. Polis ekiplerinin detaylı çalışmasında sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi Gezginci’yi ele verdi.

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu.

Hastanede ölü bulunmuştu: Katili Türkiye den çıktı! Yara izi ele verdi... 1

TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan soruşturmalarda; Köhler’in eski erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirledi.

Hastanede ölü bulunmuştu: Katili Türkiye den çıktı! Yara izi ele verdi... 2

İNTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı. Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkartı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği tespit edildi.

Hastanede ölü bulunmuştu: Katili Türkiye den çıktı! Yara izi ele verdi... 3

GELİP GİDENLER İNCELENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarında; yaşlı bir şahsın zaman zaman Gezginci’nin ailesinin adreslerine gelip gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda adresler takibe alındı ve takip sonucunda sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci’nin eve gelip, giden başka kimliğe sahip yaşlı şahsın eşkâlinin uyuştuğu tespit edildi.

Hastanede ölü bulunmuştu: Katili Türkiye den çıktı! Yara izi ele verdi... 4

ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şahıs, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. Öte yandan Gezginci'nin Alman sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü öğrenildi.

(DHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuğunun valizine sakladı, havaalanında yakalandı! Çocuğunun valizine sakladı, havaalanında yakalandı!
James Bond olma hayali kurmuş! Rus ajanı oldu tutuklandı! Film izleyip...James Bond olma hayali kurmuş! Rus ajanı oldu tutuklandı! Film izleyip...

Anahtar Kelimeler:
Almanya katil yara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! İnfial yaratacak görüntüler...

14 yaşındaki milli sporcu çocuğa öldüresiye darp! İnfial yaratacak görüntüler...

Katili Türkiye'den çıktı! Yara izi ele verdi...

Katili Türkiye'den çıktı! Yara izi ele verdi...

Çocuğunun valizine sakladı, havaalanında yakalandı!

Çocuğunun valizine sakladı, havaalanında yakalandı!

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Yeni sosyal medya akımı korkuttu! Evlerin kapılarını çalıp...

Yeni sosyal medya akımı korkuttu! Evlerin kapılarını çalıp...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.