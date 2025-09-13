Mynet Trend

Hastanede skandal! Ameliyat sırasında ilişkiye girdiler!

İngiltere'de bir hastanede görev yapan anestezi uzmanı ve bir hemşire operasyon sırasında hastayı bırakıp ilişkiye girdi. Olay, başka bir hemşirenin ikiliyi yakalamasıyla ortaya çıktı.

İngiltere’nin Ashton-under-Lyne kentindeki bir hastanede görev yapan bir anestezi uzmanı, bir hemşireyle ameliyat sırasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Doktor, tuvalete gitme bahanesiyle ameliyathaneden ayrılarak başka bir odada hemşireyle birlikte oldu.

Çifti uygunsuz halde başka bir hemşire yakaladı. Doktor, yaşananları inkâr etmedi ve durumu “utanç verici ve rezil bir hata” olarak nitelendirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Artı49'da yer alan habere göre İngiltere Tıp Konseyi olayın hasta güvenliğini riske atmasa da meslektaşların güvenini sarstığını vurguladı. Yapılan incelemelerde hastanın herhangi bir zarar görmediği ve ameliyatın sorunsuz tamamlandığı belirtildi.

Doktor, “Tekrarlanmayacak bir hata yaptım. Tüm ilgili kişilerden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

