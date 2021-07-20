Hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in sağlık durumunu kardeşi açıkladı

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Girik'in kardeşi Günay Girik "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.
Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.
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