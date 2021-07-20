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Hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in sağlık durumunu kardeşi açıkladı

20.07.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını korkutan 79 yaşındaki Girik'ten sevindiren haber geldi. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.

Hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in sağlık durumunu kardeşi açıkladı

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"ABLAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Girik'in kardeşi Günay Girik "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.

ANNESİ DE HASTANEDE

Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Fatma Girik
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