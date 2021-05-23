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Hastaneye kaldırılan Simge Sağın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

23.05.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil için bulunduğu ABD dönüşünde uçakta mide bulantısı şikayetinde bulunan ünlü şarkıcı Simge Sağın, hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca hastanede tedavi gören Simge Sağın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hastaneye kaldırılan Simge Sağın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

ABD seyahati dönüşünde yolculuk sırasında rahatsızlanan Simge Sağın, uçakta yapılan ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Simge Sağın'a koronavirüs şüphesiyle yapılan test negatif çıktı.

Ünlü şarkıcının havalimanında yediği yemek sebebiyle zehirlendiği belirtildi. 4 gün boyunca hastanede tedavi gören Simge Sağın daha sonra ise taburcu edildi.

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Ünlü şarkıcı Instagram hesabından da sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sağın paylaşımında "Herkese merhabalar. Öncelikle sağlık durumumdan dolayı geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 4 gün sonunda taburcu oldum. Bir süre daha evde dinlenmem gerekecek. Hepinizi çok seviyor ve öpüyorum" ifadelerini kullandı.

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Simge Sağın
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