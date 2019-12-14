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Hat sanatı Güney Afrika'da tanıtıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

Türk Hattat Refik Çarıkçı: - "Güney Afrika'ya 2007'de bir sergi için gelmiştim ve burada hat sanatını tanıtmak için kalmaya karar verdim. Yunus Emre Enstitüsünde hat dersi veriyoruz. Derslere çoğunlukla Güney Afrikalı Müslümanlar katılıyor"

Hat sanatı Güney Afrika'da tanıtıldı

Türk Hattat Refik Çarıkçı, Güney Afrika'da hat sanatını tanıttı.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen programda Türk hattat Çarıkçı, hem hat sanatı hakkında bilgi verdi hem de sanatın inceliklerini uygulamalı olarak özel bir dersle gösterdi.

Hat sanatının sabır istediğini belirten Çarıkçı, bu sanatı Güney Afrikalılara tanıtmanın önemli olduğunu söyledi.

Çarıkçı, "Güney Afrika'ya 2007'de bir sergi için gelmiştim ve burada hat sanatını tanıtmak için kalmaya karar verdim. Yunus Emre Enstitüsü'nde hat dersi veriyoruz. Derslere çoğunlukla Güney Afrikalı Müslümanlar katılıyor." dedi.

Hat sanatının merkezinin Türkiye ve İstabul olduğunu aktaran Çarıkçı, "Türkiye'de öğrendiğimiz, o toprakların sanatını burada Güney Afrikalılara öğretiyoruz. Bu benim için çok önemli çünkü bu nedenle Güney Afrika'ya geldim ve birkaç hattat da yetiştirdim. Güney Afrikalılara bu sanatı sevdirirsek görevimi yapmış kabul edeceğim." ifadelerini kullandı.

- "Bu sanatı kim öğrenmek istiyorsa İstanbul'a gitmek zorunda"

Güney Afrikalı Hattat Muhammed Hobe de "Kaliteli bir çalışma için uzun zaman gerekli, 2 ya da 3 yıl değil belki bir ömür boyu çalışılmalı. Ben bile 10 yıldır bu sanatı öğrenmeye devam ediyorum." diye konuştu.

YEE Johannesburg Program Direktörü Abdülaziz Yiğit de hat sanatını Güney Afrika'da tanıtmak istediklerini ve 2014'den beri hat dersleri düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Hat sanatı Güney Afrika'da tanıtıldı

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Hattat Refik Çarıkçı Yunus Emre Enstitüsü

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