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Hatanın böylesi! Herkesi şaşırttı... "Yanlış arabayı kullanıyorsun"

20.03.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da yaşayan Rajesh Randev isimli bir adamın başına gelen ilginç olayda, iddiaya göre Randev kendi telefonundaki uygulamayı kullanarak kendi Tesla'sı yerine bir başkasının Tesla'sına bindi. Öne sürülenlere göre 51 yaşındaki adam sadece yanlış Tesla'ya binmekle de kalmadı, onu kullandı da. Belki de Randev'i aydınlatan şey "Bence yanlış arabayı kullanıyorsun" mesajı oldu.

Hatanın böylesi! Herkesi şaşırttı... "Yanlış arabayı kullanıyorsun"

Kanada'nın ünlü şehri Vancouver'da yaşayan Rajesh Randev isimli bir adamın başına ilginç bir olay geldi. İddiaya göre, Randev kısa bir süre önce kendi telefonundaki uygulamayı kullanarak bir başkasının Tesla'sına bindi.

KENDİ TESLA'SI SANDI AMA...

NY Post'un haberine göre, 51 yaşındaki Rajesh Randev, NBC News'e yaptığı açıklamada, Vancouver'da bir park yerinde beyaz renkli, kendisine ait Tesla olduğunu düşündüğü araca binmek için uygulamasını kullandığını söyledi. Randev, çocuklarını okuldan almak için öğleden sonra 2:30 civarında ayrıldığını belirtti.

Randev, birkaç dakika sonra ön camda o gün daha önce olmayan yeni bir çatlak fark edince endişelenmeye başladı. Ayrıca telefonun şarjının da kayıp olduğunu fark etti.

Aracın asıl sahibi olan 32 yaşındaki Mahmoud Esaeyh ise Randev'in telefon numarasına bularak onunla bağlantı kurdu. Ancak Randev tanımadığı bir numaradan gelen aramalara hemen cevap vermeyi reddetti.

tesla
(Fotoğraflar temsilidir)

"BENCE YANLIŞ ARABAYI KULLANIYORSUN"

NBC'nin haberine göre, Esaeyh, Randev'e "Tesla mı kullanıyorsun?" mesajı yazdı.

Randev'in kim olduğunu sorması üzerine ise Esaeyh "Bence yanlış arabayı kullanıyorsun" diye cevap yazdı.

Belki de Randev'i aydınlatan mesaj bu oldu.

Randev bir ara sokağa girdi ve kullandığı arabanın jantlarının kendi arabasından farklı olduğunu gördü.

Randev, yanlış Tesla'yı almıştı.

Randev, "Tamamen şaşırmıştım. Yani bu nasıl mümkün oldu? Nasıl erişim sağlayabildim ve kullanabildim?" dedi.

Randev çocuklarını aldı ve yanlış arabaya bindiği yere geri döndü. O, çocukları ve Eseyh bu hataya gülerek karşılık verdi.

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Kanada Tesla

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