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Hatay'da enkaz altına kalan ve günlerdir haber alınamayan Atsu'nun menajerinden yeni açıklama!

16.02.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da depremin ardından çöken Rönesans Rezidans'ta kalan ve kendisinden haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu'nun yakınları, enkazdaki bekleyişini sürdürürken, menajeri Nana Schere'den yeni bir açıklama geldi. Schere yaptığı açıklamada "Biz Atsu'yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz" derken, hastaneleri işaret etti. İşte detaylar...

Hatay'da enkaz altına kalan ve günlerdir haber alınamayan Atsu'nun menajerinden yeni açıklama!
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un yaşadığı Rönesans Rezidans depremde yıkılırken, Atsu'nun yakınları ve arkadaşları, enkazın önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

"CANLI OLARAK ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

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Atsu'nun menajeri Nana Sechre, Atsu'nun enkazdan sağ çıkacağına inandıklarını söyledi. Sechre, "6 gündür buradayız. Atsu'nun kardeşleri, arkadaşları ve konsolosluktan yetkililerle bekliyoruz. Çalışmalar lütfen devam etsin. Hepimiz bekliyoruz. Tüm dünyaya teşekkür ederim. Herkes Atsu'yla ilgileniyor. Eski takımlarındaki arkadaşları ve yöneticiler de sürekli arıyor. Biz Atsu'yu canlı görmek istiyoruz ve onun canlı olarak çıkacağına inanıyoruz. İyi bir haber alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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'LÜTFEN HASTANELERE DE BAKSINLAR'

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Atsu'nun enkazdan çıkarılıp, hastaneye de götürülmüş olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirten Sechre, "Hepimiz Atsu'yu görmek için buradayız ve göreceğimize inanıyoruz. Herkes lütfen hastanelere baksın. Zor durumdayız. İkinci planımız ise hastaneler. Lütfen baksınlar. Uzun saçları ve dövmesi var. Hastanede de olabilir. Fakat biz yine de Atsu'nun burada olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE TEMSİLCİSİNDEN SERT ELEŞTİRİLER

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Yakın zamanda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı eleştiren Atsu'nun Türkiye temsilcisi Murat Uzuhmehmet, "Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke. 11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın, enkazın yanına gelmedin. İstanbul'dan Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik, ailesi Gana'dan kendi imkanlarıyla geldi." ifadelerini kullanmıştı.

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Atsu'nun menajerinden çok sert sözler! ''11 gün oldu, bir kişiyi bile aramadın''Atsu'nun menajerinden çok sert sözler! ''11 gün oldu, bir kişiyi bile aramadın''
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