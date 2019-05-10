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Hatay'da fuhuş çetesine darbe! Yürek sızlatan görüntü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Fas'tan iş vaadiyle getirdikleri 20 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen çeteye yönelik operasyonda 2'si kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Çetenin 20 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıkarken, kadınlardan birinin kucağında çocuğunun bulunması yürekleri sızlattı.

Hatay’da, Fas'tan iş vaadiyle getirdikleri 20 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen çeteye yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 2'si kadın 19 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uzun zamanlı teknik ve fiziki takibin sonucunda 13 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

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ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre operasyonlarda 2’si Suriyeli kadın olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli kadınlardan birinin kucağında çocuğunun bulunması dikkat çekti. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
hatay opersyon gözaltı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Zaten hep Hatay bu islerde usta kadın ticaret burdan çıkıyor tv programlar da bunlar kolay para kazanma yolunu bulmuşlar
kardeşim bunların yüzünü neden gizliyorsunuz. ifşa edin bunları ısımlerını soyısımlerını . rezil olsunlar utansınlar .allah belalarını versin
Allah belanızı versin
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