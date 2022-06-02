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Hatay'da kan donduran olay! Uzman çavuş, araçta öldürülmüş halde bulundu

02.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan (27), kiraladığı araçta tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Hatay'da kan donduran olay! Uzman çavuş, araçta öldürülmüş halde bulundu

Hatay'da Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, salı sabahı nöbeti teslim ederek istirahate ayrıldı. Özkan, aynı günün akşamı ilçeye bağlı Sofular mevkisinde, kiraladığı aracın içinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hüseyin Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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