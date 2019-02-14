MAGAZİN

Hatice'den hamamda 14 Şubat paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hatice Sevgililer Günü'nü atlamadı. Hatice hamamdan bakın ne paylaştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice hamamda çekilmiş bir videosunu Instastory ve hesabından paylaştı.

Hatice bu görüntüleri ''Sevgililer günü mü? Bence 'sevgili’den arınma günü'' notuyla paylaştı.

Hatice daha sonra ise hamamda oynarken çekilmiş onlarını herhangi bir yorum yapmadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

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KONSER TEKLİFİ YAĞIYOR

Geçen aylarda havuza atlarken çekilmiş görüntülerini Instagram'dan paylaşan Hatice'nin videosu olay olmuştu. 39 yaşındaki Hatice, yaptığı bu tarz paylaşımların ardından kendisine gelen konser tekliflerinin arttığını söylemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Hatice hatice ınstagram

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