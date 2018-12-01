Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren İrem Derici son paylaştığı videoyla şarkıcı Hatice’yi kızdırdı. Derici, videosunda 2003 yılına damga vuran ‘Satisfaction’ şarkısının klibindeki bikinili kadına gönderme yaparak sabahlığıyla kamera karşısına geçti.

“BİKİNİ GİYİP DUVAR DELMEK BİZİ BOZAR”

Şarkıcı İrem Derici, klibinde bikinili kadının matkapla duvarı deldiği ‘Satisfaction’ şarkısına kendi yorumunu katarak klip çekti. Derici, tavşan kulaklı sabahlığıyla kamera karşısında geçerek havuç rendeledi. Bu anları da “Bikini giyip matkapla duvar delmek bizi bozar. Tavşan kulaklı sabahlıkla havuç rendeleriz. Anlaşıldı, tamam” notuyla takipçileriyle paylaştı.

“SELÜLİTLİ VE SARKMIŞ KALÇAYLA ZOR ZATEN”

Kalçasına estetik yaptırdığı söylentileriyle gündeme gelen ve kalçasının bu hale sporla geldiğini söyleyen Hatice, İrem’in paylaşımına tepkisiz kalamadı. Hatice, “Selülitlü ve sarkmış kalçayla o pozlar zor zaten İrem’cim.” dedi. (Sözcü)

Bu yorumun ardından İrem Derici paylaşımını yoruma kapattı.



