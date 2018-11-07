MAGAZİN

Hatice'den popo isyanı: Kafayı bozmuşlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Hatice kalçalarının estetik olduğu iddiasına farkında olmadan yanıt verdi! Çekildiğini fark etmeden açıklamalar yapan Hatice 'popom estetik değil' dedi

Hatice'den popo isyanı: Kafayı bozmuşlar

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice yine olay olmayı başardı.

Evinin havuzuna atlarken ağır çekim görüntüsünü paylaşan şarkıcı Hatice, o görüntüleriyle olay olmuş ve uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Poposunun estetik operasyon mucizesi olduğu şeklindeki yorumlara ısrarla karşı çıkan ve spor salonlarında geçirdiği uzun saatlerin sonunda bu görüntüye kavuştuğunu söyleyen Hatice, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda arkadaşına bir hayranının poposu hakkında yaptığı yorumu anlatırken görülüyor.

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Arkadaşı tarafından çekildiğini fark etmeyen Hatice kendisine yöneltilen bu tarz sorulardan sıkıldığını söylüyor ve şu yanıtı veriyor: Popomu bir yerde yaptırmadım. Kafayı popomla bozmuşlar... Ben ne popolar görüyorum...

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