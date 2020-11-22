Hatice'den Selin Ciğerci'ye olay sözler! 'Hayatımda tek nefret ettiğim kişi...'

Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci’yi Melisa Emirbayer ile aldattığı iddia edilmişti. Bunu öğrenen Selin Ciğerci’nin de Melisa’yı bulup boğazına bıçak dayadığı öne sürülmüştü. Selin Ciğerci, söylentilere çektiği bu video ile yanıt verdi. Selin Ciğerci bu iddiaları ortaya atan Seren Serengil ile birbirine girdi.

Seren Serengil'in Melisa ile ilgili paylaşımları sonrası Hatice'den de ilginç paylaşımlar geldi. Selin Ciğerci'nin timsah gözyaşı döktüğünü söyleyen şarkıcı Hatice olay paylaşımlar yaptı. Hatice açıklamasında şunları söyledi:

"Zamanında insanları üzerime kışkırtmadı mı? Yanındakilere beni doldurmadı mı? Her zaman savunduğum LGBT'yi bana düşman etmeye kalkışmadı mı? Benden çok büyük bir ah aldı! Hayatımda tek nefret ettiğim kişi o ama Rabbim hiçbir şeyi yanına bırakmaz."

Hatice diğer açıklamasında ise "Ve benim gibi kaç kişiye aynı taktiği uygulamaya kalktı yemez artık yemez! Timsah sinsi gözyaşlarıyla masum insanları kandırırsın anca ama seni gerçekten tanıyanları asla... Ne oldu benden rant sağlayınca herkes yanındaydı" dedi.

Hatice'nin bu paylaşımlarına Seren Serengil de sayfasında yer verdi.

