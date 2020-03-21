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Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

Bir süredir oyuncu Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hatice, koronavirüse meydan okudu.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan sağlık önlemleri artmaya başladı ve tedbir çağrılarına da pek çok sanatçı destek verdi.

'Evde kal' ve 'ellerini yıka' çağrısına uyan ve takipçilerini uyaran sanatçılara rağmen ünlü şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu paylaşarak tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı.

Koronavirüsün aşklarına engel olmadığını söyleyen Hatice 'Öleceğimi bilsem yine sarılır öperim seni. Koronanın panzehri bence aşk' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice, koronavirüs,

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