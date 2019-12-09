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Hatice evlilik teklifi aldı! O sırada eski sevgilisi mekan bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Ancak Hatice'nin evlenme teklifi aldığı anlarda eski sevgili mekanı basınca olay oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Hatice, evlenme teklifi aldığı anlarda hayatının şokunu yaşadı.

Şarkıcı Hatice geçtiğimiz aylarda kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle ilk pozlarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etmişti. 40 yaşındaki güzel, sevgilisi Ali Kemal Sarı ile fotoğrafını, "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaşmıştı.

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Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal Sarı, güzel şarkıcıya evlenme teklif etti.Hatice ve arkadaşları o anları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Sevgilisinden evlenme teklifi aldığı sıra Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı. Bu olay sonrası ünlü şarkıcı mekanı apar topar terk ederken, Ender Ataç, Hatice'nin kalktığı masaya oturdu.

Hatice ise çıkan haberlere şu sözlerle tepki gösterdi: "Unutmayın ki erkek arkadaşımın da bir ailesi var biraz haber yaparken iki kere düşünün ve mutlaka mutlu olmaya çalışın."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Haticemi kezbanmı bu kim
başka kadın bulamadın mı genco
özet.. mutlu mutsuz mut.. mutluyuz mutlusunuz mutlular..yani ona göre herkes mersinli...
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