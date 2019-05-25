Ciğerci'nin fanları bu duruma kızınca Hatice'nin hesabını şikayet ederek kapattırmaya çalıştılar.

Hatice ve Selin Ciğerci arasında gerilim yükseldi!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirme filtresi ile erkek olmuş ve o anları paylaşmıştı.

Paylaşımın ardından Hatice, Selin Ciğerci'nin hakkında yaptığı bir yorumla gündeme geldi.

Hatice yaptığı yorumda 'Özüne dönmüş' yazarak Selin Ciğerci'nin fanlarını kızdırdı.

Daha sonra Selin Ciğerci de Instagram hesabından paylaştığı videoda kırıldığını ifade ederek hakkında çıkan haberlerden yorulduğunu söyledi ve ekledi:

"HATİCE HANIM VE GİBİLER YÜZÜNDEN VAZGEÇTİM" "Yaz sonu evlenip çocuk evlat edinecektim. 1 belki 5 yavaş yavaş vardı kafamızda böyle bir şey ama Hatice Hanım ve gibiler yüzünden vazgeçtim artık. Yüreğim kaldırmıyor eskiden daha gençtim belki güçlüydüm ama şimdi değilim. Böyle biri evladıma bir şey der katil olurum.

"BİRKAÇ HAYAT KURTARAYIM DEDİM MÜSAADE ETMEDİNİZ" Çocuğumu kimse üzemez o yüzden kına yakın vazgeçtim. Vallahi billahi istemiyorum. Taşıyıcı anne o, bu olsun istemedim, onlar kolay yurt dışlarında ama evlat edineyim birkaç hayat kurtarayım dedim. Ona müsaade etmediniz.

"HEPİNİZDEN DÜZGÜN YAŞIYORUM" Haberleriniz, yorumlarınız her neyse kimisi Müslümanlık der dinimizi bahane eder. Vallahi hepinizden çok düzgün evimde işim gücüm aile gibi yaşıyorum Allah görüyor.

Herkesin günahı kendine bende zamanında neler yaptım ailem yokken hep pişmanım tövbeler ettim, mecbur kaldım ama hakkımı asla helal etmeyeceğim size. O yorumları yazıp beni ağlatıp bu kararı aldırdınız. Müslümansınız öbür dünyada ne olur bilmiyorum ama benim psikolojimi bozdunuz. İnşallah hesaplaşırız. Tedavi görmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci'nin ağlayarak paylaştığı bu videonun ardından fanları atağa geçti ve Hatice'nin Instagram hesabını şikayet ederek, hesabı kapattırmaya çalıştılar.

Hal böyle olunca yine atağa geçen Hatice Instagram'ın hikaye bölümünden şu açıklamaları yaptı: "Ah güzel ülkem o kadar saf düşüncedesiniz ki... Sırf bu olayı acıtasyon yapmak için ve 'Şimdi ben ağlarım herkes Hatice'ye saldırır' mantığıyla yapmadıysa adım HATİCE değil! Yazdığım yorumda espriden öte hiçbir ağır ve hakaret yok. O da çok iyi kalpli bir insanmış ya hani yersek! Neden espriye esprili bir cevap vermek yerine ya da bana ulaşıp rahatsızlığını belirtmedi de ağlayıp millete, milleti üstüme yürüttü? Çok yazık anca insanların beyinlerini yıkarsınız! Senin sürekli yanında olan insanlar sinsiliğini anlatıyor. Gelip de sosyal medyada tiyatro yapma! O kadar kalbin körelmiş ki milleti gaza getirip spam savaşı açmaya açmaya kalkmışım.

Ve zaten sen bu piyasada ünlü adı altında haber yaptırıyorsan her şeyi kabullenmen lazım canım her türlü eleştiriyi ve benimki asla aşağılama ve dalga değildi sadece gülüp geçilebilecek bir yorumdu! Bugüne kadar kaç trans örnek var büyüklerimiz var hepsine ne yakışıklıymış gençliğinde demedik mi ama sen sinsi aklını kullanıp ağlamışsın. Sırf insanların kalbine dokunmak için ne güzel akıllı davranış kutlarım.