Hatır eş anlamlısı nedir? Hatır kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hatır kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde, Arapça χṭr kökünden gelmiştir. Bu kök, χāṭir kelimesinden türemiştir. "İnsan ruhunda uyanan düşünce veya duygu, akla gelen" anlamına gelen kelime dilimize hatır olarak geçmiştir. Ayrıca Arapça χaṭara "başını veya kuyruğunu dikti, uyandı, aklına geldi" fiilinin çekimlenmişidir.
Hatır sözcüğünün anlamı bakımından da karşılığı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre hatır kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Hatır kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:
Hatır kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek olarak şu cümleleri verebiliriz: