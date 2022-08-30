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Hatır eş anlamlısı nedir? Hatır kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zaman içerisinde pek çok dille etkileşime girmiştir. Arapça, en çok etkileşime girdiğimiz dillerden birisidir. Hatır kelimesi de dilimize, Arapçadan geçmiştir. Çok uzun zamandır dilimizde olan hatır kelimesiyle, aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir. Peki, hatırın eş anlamlısı nedir?

Hatır eş anlamlısı nedir? Hatır kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hatır kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde, Arapça χṭr kökünden gelmiştir. Bu kök, χāṭir kelimesinden türemiştir. "İnsan ruhunda uyanan düşünce veya duygu, akla gelen" anlamına gelen kelime dilimize hatır olarak geçmiştir. Ayrıca Arapça χaṭara "başını veya kuyruğunu dikti, uyandı, aklına geldi" fiilinin çekimlenmişidir.

Hatır ne demek?

Hatır sözcüğünün anlamı bakımından da karşılığı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre hatır kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
  • Gönül, kalp
  • Birine karşı duyulan saygı, sevgi.
  • Durum, keyif, hâl.
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Hatır eş anlamlısı nedir?

Hatır kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

  • Gönül
  • Zihin
  • Sevgi
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Hatırın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hatır kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:

  • Sırf senin hatırına onlarla görüşmeye gideceğim.
  • Umarım gönlüne göre birisini bulabilirsin.
  • Bana dediğin her cümle aklımda yer edindi.
  • Senin bana olan sevgini hep hissettim.
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