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  4. Havaalanında korku dolu anlar! Kimlik istediği için çalışan kadını bıçakla rehin aldı...

Havaalanında korku dolu anlar! Kimlik istediği için çalışan kadını bıçakla rehin aldı...

07.03.2025 13:42
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 13:42
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Kazakistan’ın Almatı Havaalanı’nda bıçaklı bir adam, güvenlik kontrolü sırasında çalışan bir kadını tehdit etti. Çalışanın kimlik sorması üzerine yakalayan saldırgan, kadını rehin aldı. Saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olay anı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kazakistan'ın Almatı Havaalanı'nda yaşanan olay, 7 Mart günü saat 11.45 sıralarında iç hatlar terminalinde meydana geldi. Olay anında çekilen video kısa sürede sosyal medyad gündem oldu. Görüntülerde elinde bıçak olan bir adamın, çalışan bir kadını kızı saçından yakaladığı görüldü.

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KİMLİĞİNİ İSTEYİNCE SALDIRDI

Almatı Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırgan kendini yolcu olarak tanıttı ve uçuş öncesi güvenlik alanına geçmeye çalıştı. Çalışanın kimliğini istemesi üzerine saldırgan, kadını yakalayıp bıçakla tehdit etti.

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SALDIRGAN KISA SÜREDE TUTUKLANDI

Polis ve havacılık güvenlik görevlileri, saldırganı 7 dakika sonra yakalayarak silahına el koydu. Saldırgan tutuklanırken, yetkililer olayla alakalı inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan bıçak havalimanı saldırı
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