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  4. Havada kaos! Uçağa çarpan kuş kokpite girdi... Faciadan dönüldü

Havada kaos! Uçağa çarpan kuş kokpite girdi... Faciadan dönüldü

15.06.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador'da seyir halindeki bir uçağa çarpan kuş kokpite girdi. Yüzünden yaralanan pilot, dehşet anlarını kameraya kaydetti. Kaza sonrası uçağın kontrolünü kaybetmeden başarılı bir şekilde rotasında tutan pilot, olası bir facianın önüne geçti. İşte saniye saniye o anlar!

Olay, Ekvador'un Los Rios eyaletine bağlı Vinces kentinde meydana geldi. Ariel Valiente'nin kontrolünde olan uçağa bir anda kokpit camından içeri kuş girdi. Pilot Valiente yüzüne çarpan kuş yüzünden kanlar içerisinde kaldı.

Ardından cep telefonu kamerasıyla uçağa saplanmış kuşun videosunu çeken pilotun soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

PİLOT KONTROLÜ KAYBETMEDİ

O anlarda soğukkanlılığını koruyan Valiente, uçağın hakimiyetini kaybetmeden rotasında devam etti. Bu sayede pilot Valiente, olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.

Havacılık yetkililerinden olay sonrası yapılan açıklamada kuşun telef olduğu ifade edildi. (İHA)

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