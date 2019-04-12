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Havada neler oluyor? Çiftin uçakta yaptığı hareket gündem oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

Uçakta ayaklarıyla oynayan çift şaşkına çevirdi. Amerikan Havayolları'na ait uçağın first class koltuğunda seyahat eden çift diğer yolcuların tepkisini çekti. Insgtagram'da yayınlanan bu görüntülerde çift birbirlerinin ayaklarıyla oynuyor.

Havada neler oluyor? Çiftin uçakta yaptığı hareket gündem oldu

Adları açıklanmayan iki birinci sınıf yolcu, yaptıkları hareket nedeniyle tepki çekti. Aynı uçakta seyahat eden Laura Lakey adındaki yolcu şaşırtıcı sahnenin birkaç fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

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Laura fotoğrafını çektiği çiftin bu görüntüsünü şöyle açıklıyor: ''Bu fotoğraflarda birbirlerinin ayaklarıyla oynayan ve okşayan bir çift görüyorsunuz. Kadın ara sıra erkeğin ayak tabanını okşuyor. Tuhaf değil mi?''

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Fotoğrafının altına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: ''Yüksek kulübe katıldılar mı? Para ve görgü kuralları asla birlikte yürümez?''

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Popüler Instagram sayfası Passenger Shaming'te de buna benzer tuhaf anlar yayınlanıyor. İşte çok sayıda benzer olayın yaşandığı Instagram sayfasından yansıyanlar...

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Anahtar Kelimeler:
ilginç uçak yolcuları çift uçak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onlar dünyanın en medeni modern ve okumuş görmüş vede en görgüsüz süzmeleridir.aynı hareketi türk veya müslüman biri yapsa cahil görgüsüz ve medeniyetsiz derler.eger onların yaptıgını medenice bulan insanlar yaparsa ben o medeniyeti istemiyorum.medeniyet onların olsun.herşeyden öncce yanındaki insanlara saygı göstereceksinki saygı göresin.
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