Havada neler oluyor? Çiftin uçakta yaptığı hareket gündem oldu

Adları açıklanmayan iki birinci sınıf yolcu, yaptıkları hareket nedeniyle tepki çekti. Aynı uçakta seyahat eden Laura Lakey adındaki yolcu şaşırtıcı sahnenin birkaç fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

Laura fotoğrafını çektiği çiftin bu görüntüsünü şöyle açıklıyor: ''Bu fotoğraflarda birbirlerinin ayaklarıyla oynayan ve okşayan bir çift görüyorsunuz. Kadın ara sıra erkeğin ayak tabanını okşuyor. Tuhaf değil mi?''

Fotoğrafının altına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: ''Yüksek kulübe katıldılar mı? Para ve görgü kuralları asla birlikte yürümez?''

Popüler Instagram sayfası Passenger Shaming'te de buna benzer tuhaf anlar yayınlanıyor. İşte çok sayıda benzer olayın yaşandığı Instagram sayfasından yansıyanlar...







