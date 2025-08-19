Havada panik anları! Uçağın motoru alev aldı, pilot 273 yolcuyu kurtardı

Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmekte olan Condor Havayolları’na ait bir Boeing 757, Uçuşun yaklaşık kırkıncı dakikasında uçağın sağ motoru alev aldı.

273 YOLCU KURTARILDI

Pilot, olağanüstü bir soğukkanlılıkla uçağı İtalya’nın Brindisi Havalimanı’na acil iniş yaparak 273 yolcunun hayatını kurtardı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, motorun patlama sesleriyle birlikte kabinde elektrikler kesildi. Ardından pencerelerden alevler görüldü.

Yolcular tahliye edildikten sonra, havayolu şirketi tarafından otellere yönlendirildi. Ancak yer sıkıntısı nedeniyle bazı yolcular geceyi havalimanında battaniye ve yiyecek kuponlarıyla geçirmek zorunda kaldı. İtalyan havacılık otoriteleri ve şirket yetkilileri, yangının kesin nedenini belirlemek üzere resmî bir soruşturma başlattı.