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Havada seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar! Öğrencisiyle sevişen pilot o videodan sonra kovuldu

24.05.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencisine uçuş eğitimi veren deneyimli pilotun videosu kovulmasına neden oldu! Bir eğitim uçuşu sırasında kokpitte çektikleri seks kasetinin patronlar tarafından görülmesi sonrası kariyeri yerle bir olan pilotun hikayesi sosyal medyayı salladı. Pilot ve öğrencisinin sevişebilmek için uçağı otomatik pilota aldığı belirlendi.

Havada seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar! Öğrencisiyle sevişen pilot o videodan sonra kovuldu

Rusya'daki Sasovo Sivil Havacılık Uçuş Okulu'nda eğitim sırasında seks yapabilmek için uçağı otomatik pilota alan öğretmen ve öğrencinin uçuş okuluyla ilişkisi kesildi. Uçağın modelinin de Cessna 172 olduğu belirlendi.

UÇAKTA ÖĞRENCİSİYLE SEVİŞEN PİLOT EVLİ ÇIKTI

Rus basınında çıkan haberlere göre öğrencisiyle sevişmek için uçağı otomatik pilota alan öğretmen, evli çıktı. Eğitmenin öğrencisine fazladan uçuş süresi vereceğine söz verdiği, böylelikle onu seks yapmaya ikna ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER NASIL SIZDI?

Gelen bilgilere göre öğrencinin arkadaşları bu olayı öğrendi ve eğitmenden intikam almak istedi. Öğrenciler kendi aralarında videoyu izledikten sonra okulun patronlarına gönderdiler. Skandalın açığa çıkmasından sonra eğitmenle yollar ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
seks
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