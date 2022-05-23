Kuzey Kore lideri Kim Joung-un’u daha önce böyle görmediniz! Gözyaşları içinde elleriyle mezara toprak attı

Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle karantina uygulamalarına geçtiği günlerde Kuzey Kore’de 28 ay boyunca hiçbir virüs vakası bildirilmemişti. 2022 yılının Mayıs ayında ise Kuzey Kore’de ilk koronavirüs vakası ilan edildi. Bir günde vaka sayısının çeyrek milyonun üzerine çıktığı ülkede Kim Jong-un ilk kez maske takarak halkın karşısına çıktı. Kuzey Kore lideri Kim, ulusal acil durum ilan edip ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirdi, salgını bitirme sözü verdi. Ancak Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı olan KCNA’dan tüm dünyaya servis edilen görüntülerde koronavirüs salgınına rağmen devasa kalabalıktan oluşan bir cenaze töreni düzenlendi.

ELLERİYLE TABUTUNU TAŞIDI

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen cenaze töreninde lider Kim Joung-un, Kuzey Kore ordusu komutanlarından Mareşal Hyon Chol Hae’nin tabutunu taşıdı. Binlerce kişinin katıldığı törende maskesiz olarak katılan Kim Joung-un, devlet mezarlığında ise akıl hocası olarak kabul edilen Hae’nin mezarlığının başında oturdu ve elleriyle toprak attı.

Kim'in babası Kim Il-sung'un resmi koruması olan Kore Halk Ordusu'ndan emekli Mareşal'in 19 Mayıs'ta 87 yaşında "çoklu organ yetmezliğinden" öldüğü bildirildi. Hyon Chol Hae, Kuzey Kore'deki en kıdemli askeri yetkililerden biriydi ve Kore Halk Ordusu Mareşali rütbesine terfi eden beş kişiden biriydi.



