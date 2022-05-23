Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kuzey Kore lideri Kim Joung-un’u daha önce böyle görmediniz! Gözyaşları içinde elleriyle mezara toprak attı

Kuzey Kore lideri Kim Joung-un’u daha önce böyle görmediniz! Gözyaşları içinde elleriyle mezara toprak attı

23.05.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Kuzey Kore, dünya manşetlerinde koronavirüs haberleriyle yerini aldı. Yaklaşık 3 milyon kişinin koronavirüse yakalandığı Kuzey Kore’de Kuzey Koreli üst düzey general Hyon Chol Hae'nin cenaze töreni için binlerce kişi Pyongyang sokaklarını doldurdu. Kuzey Kore lideri binlerce kişiyle beraber siyasi kariyerinin kilit noktalarından olan Hyon Chol Hae'nin cenaze törenine katıldı. Oldukça duygusal anlar yaşayan Kuzey Kore liderinin törende maske takmayan tek kişi olması dikkatleri çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Joung-un’u daha önce böyle görmediniz! Gözyaşları içinde elleriyle mezara toprak attı

Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle karantina uygulamalarına geçtiği günlerde Kuzey Kore’de 28 ay boyunca hiçbir virüs vakası bildirilmemişti. 2022 yılının Mayıs ayında ise Kuzey Kore’de ilk koronavirüs vakası ilan edildi. Bir günde vaka sayısının çeyrek milyonun üzerine çıktığı ülkede Kim Jong-un ilk kez maske takarak halkın karşısına çıktı. Kuzey Kore lideri Kim, ulusal acil durum ilan edip ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirdi, salgını bitirme sözü verdi. Ancak Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı olan KCNA’dan tüm dünyaya servis edilen görüntülerde koronavirüs salgınına rağmen devasa kalabalıktan oluşan bir cenaze töreni düzenlendi.

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor: Putin kan kanseri mi?Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor: Putin kan kanseri mi?

ELLERİYLE TABUTUNU TAŞIDI

1

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen cenaze töreninde lider Kim Joung-un, Kuzey Kore ordusu komutanlarından Mareşal Hyon Chol Hae’nin tabutunu taşıdı. Binlerce kişinin katıldığı törende maskesiz olarak katılan Kim Joung-un, devlet mezarlığında ise akıl hocası olarak kabul edilen Hae’nin mezarlığının başında oturdu ve elleriyle toprak attı.

3

Kim'in babası Kim Il-sung'un resmi koruması olan Kore Halk Ordusu'ndan emekli Mareşal'in 19 Mayıs'ta 87 yaşında "çoklu organ yetmezliğinden" öldüğü bildirildi. Hyon Chol Hae, Kuzey Kore'deki en kıdemli askeri yetkililerden biriydi ve Kore Halk Ordusu Mareşali rütbesine terfi eden beş kişiden biriydi.

Yetişkin film yıldızdan Putin’e tek gecelik ilişki teklifi! “Eğer savaşı bitirirsen...”Yetişkin film yıldızdan Putin’e tek gecelik ilişki teklifi! “Eğer savaşı bitirirsen...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kariyeri için terk edildi! İntikamı acı oldu: Patronuyla...Kariyeri için terk edildi! İntikamı acı oldu: Patronuyla...
İsyan etti’! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler” İsyan etti’! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler”
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Adım adım ölüme gittilerDünya bu görüntüleri konuşuyor! Adım adım ölüme gittiler
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

İsyan etti’! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler”

İsyan etti’! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

İlginizi Çekebilir

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.