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Havadayken gövdesi kopmuştu! 4 yolcudan dev şirkete dava!

Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının, geçtiğimiz yıl havadayken gövdesinden bir parça düşmüştü. Acil iniş yapan uçakta bulunan dört yolcu bir yıl sonra dev şirkete dava açtı.

Havadayken gövdesi kopmuştu! 4 yolcudan dev şirkete dava!

ABD'de geçen yıl havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki 171 yolcudan 4'ü, "kişisel, kalıcı ve maddi bakımdan yaralandıkları" gerekçesiyle uçağın üreticisi Boeing'e dava açtı.

Havadayken gövdesi kopmuştu! 4 yolcudan dev şirkete dava! 1

ABC News'in haberine göre, 1282 sayılı seferini yaparken sol orta çıkış kapısının tapası patlayan uçağın 4 yolcusu, ayrı ayrı dava başvurusu yaptı. Dava metinlerinde, söz konusu yolcuların fiziksel ve mental anlamda yaralandığı, ayrıca maddi zarara uğradıkları belirtildi.

Havadayken gövdesi kopmuştu! 4 yolcudan dev şirkete dava! 2

Washington eyaletinin Seattle kentinde açılan davaya ilişkin henüz Boeing'den bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak 2024 akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle acil iniş yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kaza
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