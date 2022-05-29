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  4. Havalar ısınınca ortaya çıktı! Uykusunda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

Havalar ısınınca ortaya çıktı! Uykusunda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

29.05.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Havalar ısınınca ortaya çıktı! Uykusunda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale’de artış gösteren hava sıcaklıkları sebebiyle akrep ve benzeri haşereler yeniden ortaya çıkmaya başladı.

ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİYOR

Oldukça zehirli olan akrepler, insan ve hayvanları soktuğunda ölüme bile sebep olabiliyor. Bu yılın ilk akrep vakası ise Keskin ilçesine bağlı Hacıobası köyünde meydana geldi.

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BACAĞINDAN SOKTU

Gece uykudayken Şaziye Şap’ın (86) elinden ve bacağından akrep soktu. Fenalaşan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın gözlem altına alındı.

(İHA)

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Kırıkkale
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