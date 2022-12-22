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  4. Havalimanında çocuklarını kaybedince deliye döndü! Ortalığı birbirine katıp 10 bin dolar zarara sebep oldu

Havalimanında çocuklarını kaybedince deliye döndü! Ortalığı birbirine katıp 10 bin dolar zarara sebep oldu

22.12.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahat için ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'nda çocuklarını kaybeden genç bir kadın, havalimanında terör estirdi. Bilet kontrol noktasındaki cihazları etrafa fırlatan ve 10 bin dolardan fazla zarara yol açan kadın, olayın ardından gözaltına alındı.

New York'a seyahat etmek üzere ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'nda bulunan 25 yaşındaki bir kadın, çocuklarını kaybettiğini anlayınca ortalığı birbirine kattı. Bağırmaya başlayan kadın, bilet kontrol noktasının arkasındaki masaya geçti ve masadaki barkod okuyucu cihazı ve diğer eşyaları yere attı.

MONİTÖRÜ FIRLATTI

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Görgü tanıkları tarafından kameraya alınan görüntülerde, öfkeli kadının bilgisayar monitörünü de yerinden çıkararak kapı görevlisine fırlattığı görüldü. Miami-Dade Polisi olayı, "Çocukların yanında olmadığını fark ettiğinde sinirlendi ve kapı görevlisinden çocuklarını bulmasını isteyerek bağırmaya başladı" diye anlattı.

10 BİN DOLAR ZARARA YOL AÇTI

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Kadının olay yerine gelen polis tarafından "darp, suç teşkil eden eylem ve ahlaka aykırı davranış" suçlarından gözaltına alındığı ve havalimanında 10 bin dolardan fazla zarara yol açtığı açıklandı.

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havalimanı abd

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