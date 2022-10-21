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Havuz pozuna tepki yağmıştı! Survivor Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan'dan kötü haber

21.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 ve 2022 sezonlarında yarışarak dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, bir süredir Ayşe Aslan ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde havuz pozuyla gündem olan ikiliden kötü haber geldi.

Havuz pozuna tepki yağmıştı! Survivor Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan'dan kötü haber

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle akıllara kazınan yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya'nın, sevgilisi Ayşe Aslan ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, kafaları karıştırdı.

Ayşe Aslan'ın Twitter hesabında ''Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni.'' ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Ayşe Aslan'ın sosyal medya hesaplarını dondurması dikkatlerden kaçmadı.

Havuz pozu gündem olmuştu! Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kötü haber

Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'ın yüzme sonrası verdikleri poz, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın yataktan yapıldığını öne sürse de Batuhan Karacakaya, ''Sizi bilmem ama ben şezlongta uyumuyorum arkadaşlar'' diyerek, iddiaları yalanlamıştı.

Havuz pozuna tepki yağmıştı! Survivor Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan'dan kötü haber

Batuhan Karacakaya, bir dönem Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamıştı.

Ayrılık iddiaları sonrası Aleyna Çalışkan'ın Instagram hesabından paylaştığı şarkıda ''Geri gel, bütün hatalarını unuttum'' sözleri dikkatlerden kaçmadı.


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