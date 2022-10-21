Havuz pozuna tepki yağmıştı! Survivor Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan'dan kötü haber

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle akıllara kazınan yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya'nın, sevgilisi Ayşe Aslan ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, kafaları karıştırdı.

Ayşe Aslan'ın Twitter hesabında ''Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni.'' ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Ayşe Aslan'ın sosyal medya hesaplarını dondurması dikkatlerden kaçmadı.

Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'ın yüzme sonrası verdikleri poz, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın yataktan yapıldığını öne sürse de Batuhan Karacakaya, ''Sizi bilmem ama ben şezlongta uyumuyorum arkadaşlar'' diyerek, iddiaları yalanlamıştı.

Batuhan Karacakaya, bir dönem Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamıştı.

Ayrılık iddiaları sonrası Aleyna Çalışkan'ın Instagram hesabından paylaştığı şarkıda ''Geri gel, bütün hatalarını unuttum'' sözleri dikkatlerden kaçmadı.



