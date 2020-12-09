Havuzda aşka gelen Şevval Şahin sevgilisiyle öpüşme anını paylaştı!

Uzun süredir aşk yaşayan Türkiye güzeli Şevval Şahin ile eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, Bali'deki romantik tatillerine devam ediyor. Her anlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift, önceki gün havuzdaki romantik anlarını paylaştı.

DANS EDİP SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sosyal medya hesabından cüretkar pozlarını paylaşan Şevval Şahin, önceki gün kaldıkları evin havuzunda sevgilisiyle aşka geldi.

Havuz başında dans eden sevgilisinin yanından geçip havuza giren Şahin, sonra da sevgilisinin dudaklarından öptü. Şahin, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ancak video gündem olunca sildi.