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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'ye rakip oldu! 'Albüm çıkarmam' demişti ama...

15.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı videolarla sesine övgüler yağan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, müzik dünyasına atıldı. Öztel, geçtiğimiz aylarda da Bergen'e saygı albümünde yer almış, albüm çıkmayı düşünmediğini dile getirmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi olan Havva Öztel, Mehmet Tilki ile evliliğini 2017'de noktaladı. Sosyal medyada 118 bin kişi tarafından takip edilen Havva Öztel, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

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Güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel, yine adından söz ettirmeyi başardı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel müzik piyasasına çok iddialı bir giriş yaptı.

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Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı performanslarla sesine övgüler yağan Havva Öztel'in sonunda hayali gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı yayınlandı.
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Havva Öztel "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı salladı.
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Öztel'in dinlenme rekoru kıran klibine "Kızına rakip olmaya geliyor" yorumlar yapıldı.

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