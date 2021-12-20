MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi savundu! "İngilizceyi porno filmlerden öğrenenler..."

Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi savundu! "İngilizceyi porno filmlerden öğrenenler..."

20.12.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin "Bana yapılan haksızlıklara cevabım" notuyla yaptığı paylaşım tartışma çıkardı. Tilki'nin İngilizce argo bir kelime kullanması tepki çekince Havva Öztel sert bir paylaşımda bulunarak kızını korudu.

Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi savundu! "İngilizceyi porno filmlerden öğrenenler..."

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Aleyna Tilki hakkında yapılan kötü yorumlara "F.ck me hard" notuyla yanıt verdi.

Aleyna Tilki'nin "Bana yapılan haksızlıklara cevabım" notuyla yaptığı fotoğraflı paylaşımda İngilizce argo kelimenin yorumu herkes tarafından farklı algılandı. Tilki'nin İngilizce paylaşımı sonrası sosyal medya karıştı.

tktktkt

Aleyna Tilki'yi ise annesi Havva Öztel savunmak zorunda kaldı. Havva Öztel kızına yapılan yorumlara isyan etti. Öztel paylaşımında "İngilizceyi porno filmlerden öğrenenler kıza keşke iyi bir İngilizce öğretmeni tutsaydın diye tavsiyede bulunmuşlar. Sorsan tüm yorumcular Türkiye'nin aydınlık yüzü" diyerek tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Aleyna Tilki de gelen tepkilerden sonra annesinin bu isyanını hesabında paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Sarıoğlu dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"Hande Sarıoğlu dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Ölümüyle ilgili acı detay! Babası bakın ne demiş

Ölümüyle ilgili acı detay! Babası bakın ne demiş

Meteoroloji saat verdi! İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji saat verdi! İstanbul için kar uyarısı

Son Dakika: Kaçırıp işkence ettiler, elektro şok verip çıplak halde sokağa bıraktılar

Son Dakika: Kaçırıp işkence ettiler, elektro şok verip çıplak halde sokağa bıraktılar

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

İddialı dekolte! "Melis Sezen'in önüne geçtin"

İddialı dekolte! "Melis Sezen'in önüne geçtin"

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Göğüs dekoltesi olay oldu! Bakan bir daha baktı

Göğüs dekoltesi olay oldu! Bakan bir daha baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.