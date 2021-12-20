Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi savundu! "İngilizceyi porno filmlerden öğrenenler..."

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Aleyna Tilki hakkında yapılan kötü yorumlara "F.ck me hard" notuyla yanıt verdi.

Aleyna Tilki'nin "Bana yapılan haksızlıklara cevabım" notuyla yaptığı fotoğraflı paylaşımda İngilizce argo kelimenin yorumu herkes tarafından farklı algılandı. Tilki'nin İngilizce paylaşımı sonrası sosyal medya karıştı.

Aleyna Tilki'yi ise annesi Havva Öztel savunmak zorunda kaldı. Havva Öztel kızına yapılan yorumlara isyan etti. Öztel paylaşımında "İngilizceyi porno filmlerden öğrenenler kıza keşke iyi bir İngilizce öğretmeni tutsaydın diye tavsiyede bulunmuşlar. Sorsan tüm yorumcular Türkiye'nin aydınlık yüzü" diyerek tepki gösterdi.

Aleyna Tilki de gelen tepkilerden sonra annesinin bu isyanını hesabında paylaştı.

