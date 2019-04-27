Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı

Bolivya’da yaşayan avukat Ingrid Vaca Diez, asla mimar olmayı düşünmemişti ve gerçek mesleği avukatlıktı. Ancak ülkesindeki yoksulluk onu ülkesinin insanları için bir şeyler yapmaya itti.

Bir öğrencinin noel için yazdığı mektuptan etikelenen avukat, nüfusun büyük çoğunluğunun fakirlik yaşadığı ülkesindeki insanlar için ilgi çekici bir fikir geliştirdi.

Bugün dünya üzerinde yaşayan birçok insan savaş, yoksulluk, açlık gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlarının büyük olduğu ve çözümleri için çok çaba gerektiği tartışmasız. Ancak yine de bir yerden başlamak gerekiyor. Buna en güzel örnek ise Bolivya’lı avukat olan Ingrid Vaca Diez.

Yüzlerce ailenin hayallerini gerçekleştirmesine ve ev sahibi olmasına yardımcı olan Ingrid Vaca Diez, bir yerden başlayan cesur ve özverili insanlardan biri.

Santa Cruzda’ki evlerinin etrafında toplanan boş şişeleri görünce eşi ile birlikte akıllarına fikir gelen çift, bu sayede yüzlerce insanı ev sahibi yaptı. Düşük gelirli birçok ailenin ev sahibi olması onları oldukça mutlu etmiş. UNICEF’e göre ülkedeki insanların yarısından fazlası yoksul. Çoğunun barınma, yeme ve içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılama durumu da yok.