Hayal Köseoğlu Caner Şahin ile poz verdi! Eteği olay oldu

Mucize Doktor'un yıldızlarından Hayal Köseoğlu'nun, meslektaşı Caner Şahin ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, geçtiğimiz günlerde birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından sildi ve bu hamle ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti.

Hayal Köseoğlu sevgilisiyle yaptığı paylaşımları kısa süre sonra silmesiyle gündem oluyor. Ünlü oyuncu son olarak da Caner Şahin ile birlikte Rise of Empires: Ottoman dizisinin galasına gitti. Sevgilisiyle galadan paylaşım yapan güzel oyuncu paylaşımına "Love" yazdı.

Galadan yaptığı paylaşımla beğeni toplayan Köseoğlu bu sefer sevgilisiyle değil siyah mini eteğiyle dikkat çekti. Köseoğlu eteğinin tarzıyla takipçilerinden bolca yorum aldı. Hayal Köseoğlu'nun eteği takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçisi ünlü oyuncunun eteğini beğenirken bir kısım ise eteğinin arkasında yer alan parçayı ve kısalığını fazla buldu.



