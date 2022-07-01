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  4. Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasetinden geldi bunlar başıma”

Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasetinden geldi bunlar başıma”

01.07.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Mahkum dizisinde Sasha rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Genellikle iddialı pozlarıyla ekranlara gelen oyuncu, bu defa Rıza Kocaoğlu paylaşımıyla gündeme geldi.

Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasetinden geldi bunlar başıma”

Mahkum, Bir Nefes Daha, Mucize Doktor gibi projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Son olarak meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile ilgili paylaşım yapan Köseoğlu, “Senin hasetinden geldi bunlar başıma” diye yazdı.

"SENİN HASETİNDEN GELDİ BUNLAR BAŞIMA"

Hayal Köseoğlu, Instagram hesabının hikaye kısmından video çekerek Rıza Kocaoğlu'nu etiketledi.

Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasretinden geldi bunlar başıma”

O paylaşımda Köseoğlu, "Kesinlikle senin hasetinden geldi bunlar başıma" diye yazdı.

Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasretinden geldi bunlar başıma”

İkili yeni dizi Cezailer'in oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasretinden geldi bunlar başıma”

29 yaşındaki Köseoğlu eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünde aldı.

Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasretinden geldi bunlar başıma”

Sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi.

Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasretinden geldi bunlar başıma”

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Hayal Köseoğlu Rıza Kocaoğlu
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