Hayal Köseoğlu’nun Rıza Kocaoğlu paylaşımı şaşırttı : “Senin hasetinden geldi bunlar başıma”

Mahkum, Bir Nefes Daha, Mucize Doktor gibi projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Son olarak meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile ilgili paylaşım yapan Köseoğlu, “Senin hasetinden geldi bunlar başıma” diye yazdı.

"SENİN HASETİNDEN GELDİ BUNLAR BAŞIMA"

Hayal Köseoğlu, Instagram hesabının hikaye kısmından video çekerek Rıza Kocaoğlu'nu etiketledi.

O paylaşımda Köseoğlu, "Kesinlikle senin hasetinden geldi bunlar başıma" diye yazdı.

İkili yeni dizi Cezailer'in oyuncu kadrosunda yer alıyor.

29 yaşındaki Köseoğlu eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünde aldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi.





