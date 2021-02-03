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Hayaletler filmine ödül yağdı! Dünyanın pek çok yerinden gelen başarı

03.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Hayaletler filmine ödül yağdı! Dünyanın pek çok yerinden gelen başarı

Geçen yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda 5 ödül kazanan 'Hayaletler', Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali'nden En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle döndü. Azra Deniz Okyay En İyi Yönetmen ödülünü alırken, Dilayda Güneş de filmindeki performansıyla En İyi Kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Fas’ın Kazablanka şehrinde düzenlenen Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali’nde ödülleri sahiplerini buldu. Fransız yönetmen, senarist ve yapımcı Manuel Sanchez’in jüri başkanlığını üstlendiği festival çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Festivalde Azra Deniz Okyay imzalı “Hayaletler”, Okyay’a En İyi Yönetmen ödülünü, başrol oyuncularından Dilayda Güneş’e de En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandırdı.

HAYALETLER FİLMİNİN KONUSU

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Hayaletler filminin konusu ise İstanbul’da yaşayan dört karakterin, büyük bir elektrik kesintisinin yaşadığın tek bir günde geçen hikayesine odaklanıyor. Kentsel dönüşüm, soylulaştırma ve Suriyeli mülteciler ekseninde, danstan ve dinamizmden ödün vermeden işlenen filmde kadın karakterler ön plana çıkarılarak umut ve hayatta kalmaya çağrı yapılıyor.

Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in başrollerde olduğu filmin yapımcılığını Dilek Aydın, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin, sanat yönetmenliğini ise Erdinç Aktürk üstlendi.

DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDEN ÖDÜL YAĞDI

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Azra Deniz Okyay'ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını Dilek Aydın'ın üstlendiği 'Hayaletler', Eylül 2020'de dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali'nde Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası'nın Büyük Ödül'ünü almıştı. Türkiye prömiyerini yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüller kazanan film, 61. Selanik Film Festivali'nde İnsani Değerler Ödülü ve Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar Ödülü'nü almış, 36. Varşova Film Festivali'nde de Genç FIPRESCI Jürisi tarafından En İyi Film seçilmişti.

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