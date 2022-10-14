Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk'u bir de şimdi görün! Bakın yeni mesleği ne

Hayat Bilgisi dizisinde Şerif Ali'nin büyük aşkı Aslı'yı canlandıran Zeynep Doruk, oyunculuğu bıraktı.

Ünlü manken Neslihan Danışman Doruk'un kızı olan Zeynep Doruk, İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra Roma'da gösteri ve müzik sanatları bölümünü okudu. Türkiye'ye döndükten sonra Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne giren Doruk, okulu ikincilikle bitirdi. Çocukluğundan bu yana müzikle iç içe bir yaşam süren Doruk, Ajda Pekkan ve Sertap Erener gibi isimlerin solistliğini yaptı. Sonrasında kendi müzik grubunu kurdu.

Ancak Zeynep Doruk'un tanınması 2003 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisiyle oldu.

Zeynep Doruk, dizide problemli bir öğrenci olan Aslı karakterine hayat verdi.

Sonrasında Sessiz Gemiler, Canını Sevdiğim İstanbul ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan Zeynep Doruk, uzun bir süredir oyunculukla ilgilenmiyor.

Hayatını müziğe adayan Zeynep Doruk, İstanbul'un prestijli mekanlarında sahneye çıkıyor.

Değişimiyle de dikkat çeken Doruk, şimdilerde 38 yaşında...



