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Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk'u bir de şimdi görün! Bakın yeni mesleği ne

14.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Perran Kutman, Kerem Kupacı, İpek Erdem ve Gökçe Bahadır gibi isimlerin paylaştığı Hayat Bilgisi dizisi, yıllar geçse de Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. Hayat Bilgisi dizisiyle akıllara kazınan güzel oyuncu Zeynep Doruk, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Zeynep Doruk'un yeni mesleği bakın neymiş...

Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk'u bir de şimdi görün! Bakın yeni mesleği ne

Hayat Bilgisi dizisinde Şerif Ali'nin büyük aşkı Aslı'yı canlandıran Zeynep Doruk, oyunculuğu bıraktı.

Ünlü manken Neslihan Danışman Doruk'un kızı olan Zeynep Doruk, İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra Roma'da gösteri ve müzik sanatları bölümünü okudu. Türkiye'ye döndükten sonra Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne giren Doruk, okulu ikincilikle bitirdi. Çocukluğundan bu yana müzikle iç içe bir yaşam süren Doruk, Ajda Pekkan ve Sertap Erener gibi isimlerin solistliğini yaptı. Sonrasında kendi müzik grubunu kurdu.

Ancak Zeynep Doruk'un tanınması 2003 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisiyle oldu.

Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk son haliyle şaşırttı! Bakın yeni mesleği ne Şerif Ali'nin büyük aşkıydı

Zeynep Doruk, dizide problemli bir öğrenci olan Aslı karakterine hayat verdi.

Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk son haliyle şaşırttı! Bakın yeni mesleği ne Şerif Ali'nin büyük aşkıydı

Sonrasında Sessiz Gemiler, Canını Sevdiğim İstanbul ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan Zeynep Doruk, uzun bir süredir oyunculukla ilgilenmiyor.

Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni işi ne Şerif Ali'nin büyük aşkıydı Bakın

Hayatını müziğe adayan Zeynep Doruk, İstanbul'un prestijli mekanlarında sahneye çıkıyor.

Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni işi ne Şerif Ali'nin büyük aşkıydı Bakın

Değişimiyle de dikkat çeken Doruk, şimdilerde 38 yaşında...

Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni işi ne Şerif Ali'nin büyük aşkıydı Bakın

Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni işi ne Şerif Ali'nin büyük aşkıydı Bakın

Hayat Bilgisi'nin Aslı'sı Zeynep Doruk oyunculuğu bıraktı! Bakın yeni işi ne Şerif Ali'nin büyük aşkıydı Bakın


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